Kaja Kallas välismeedias: Venemaa gaasitoru Saksamaale tuleks jätta vanarauaks

Kuigi Saksamaalt tuleb selgeid signaale selle kohta, et Nord Stream 2 gaasijuhtme ehitus venelaste agressiooni puhul Ukrainas ei jätku, avaldas Eesti peaminister Kaja Kallas rahvusvahelises meedias soovi selle projekti püsivaks katkestamiseks.

„Me oleme aastaid öelnud, et Nord Stream on geopoliitiline projekt, mitte majanduslik,“ sõnas Kallas. „Kui sa oled kellegagi ühendatud, võib teisel pool ühendust olev inimene sulle viga teha. Sellest ei ole kasu Euroopale ega Euroopa energiaturvalisusele. Sellised ühendused võivad olla destabiliseerivad.“

Kallas märkis, et Euroopas on aastaid räägitud Venemaa gaasisõltuvusest. Kui aga vaadata numbreid, on sõltuvus Venemaast kasvanud, mitte kahanenud, sõnas ta. „See on suur mure,“ märkis Kallas ja lisas, et Euroopa peab vähendama oma sõltuvust Venemaa gaasist.

Eesti soovis saata Ukrainasse Saksamaalt saadud relvastust, täpsemalt haubitsaid, kuid Saksamaa ei andnud selleks luba. Kallas kommenteeris, et on vale arvata, et relvade saatmise keeld tähendaks panust konflikti deeskalatsiooniks. „Ukraina ei kavatse Venemaad rünnata,“ ütles ta. „Nad vajavad relvi, et kaitsta oma riiki. Need on kaitsvad relvad, mida kasutataks agressiooni vastu.“

Kallas ütles, et jälgib hoolikalt Saksamaa debatti enda turvalisuse rollist ja suhetest Venemaaga. Ta märkis, et kõik püüavad aru saada, mis suunas läheb Saksamaa uus valitsus. Kallas lisas, et Saksamaa on n-ö suur mängija, kelle pikaaegne juht oli Angela Merkel ja kõik teadsid, kuidas ta käitus ning millised olid tema seisukohad. Iga valitsuse vahetus toob kaasa teatava ebaselguse ehk n-ö vahepealse aja, enne kui valitsus hakkab korralikult tööle, sõnas ta.