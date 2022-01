Soome valitsus: maksame kõigile nakkushaiguse päevaraha, ka isolatsioonikohustuseta kodanikele

Päevaraha võiksid saada need ravikindlustusega inimesed, kellel on diagnoositud koroonainfektsioon ja tööl käimine ei ole viiruse leviku riski tõttu soovitatud. Samasugune õigus päevarahaks oleks ka alla 16-aastase lapse eestkostjal, kui lapsel ei ole nakkusohu tõttu soovitatav minna kooli ning seetõttu ei saaks lapsevanem teha oma tööd ja teenida sissetulekut.

Soomes leitakse nimelt, et ei ole enam võimalik ega mõnel juhul ka sobilik sundida nakatunuid ja lähikontaktseid tingimata karantiini, pigem lähtutakse soovitusest, et nakatunud ei peaks käima rahvarohketes paikades, kus on risk viiruse levikuks.