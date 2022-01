Macron pärast telefonivestlust Putiniga: ta ei väljendanud solvavaid kavatsusi ja märkis, et ei otsi vastasseisu

Nii Venemaa kui ka Prantsusmaa juhid nõustusid kõne käigus, et pingeid on vaja maandada ning jätkata dialoogi Ukraina kriisis, teatas Prantsusmaa president ajalehes Le Monde.

Macron ütles, et Putin ei väljendanud „solvavaid kavatsusi“ ja lisas: „Ta (Putin - toim) ütles väga selgelt, et ei otsi vastasseisu.“ Prantsusmaa presidendi palee märkis aga, et dialoog on keeruline, kuid teed aruteludeks on avatud.

Kremli poolt öeldi pärast arutelu, et Putin rääkis Macronile, et USA ja NATO vastus idanaabrite algsetele ettepanekutele ei võta arvesse Venemaa endi põhimuresid, vahendab Reuters. Nende murede seas on näiteks vastumeelsus NATO laienemise osas. Putin lubas kirjalike vastustega sel nädalal pikemalt tutvuda, et siis otsustada edasised sammud.

Sel nädalal toimus ka Normandia formaat

Sel nädalal toimusid ka niinimetatud Normandia formaadi läbirääkimised, milles osalesid Ukraina, Venemaa, Prantsusmaa ja Saksamaa esindajad. Kohtumisel kinnitati, et vaatamata erimeelsustele toetavad kõik osapooled 2014. aasta relvarahu Ida-Ukrainas.

Pariisis Élysée palees toimunud läbirääkimised olid esimesed alates 2019. aastast ja samuti esimesed pärast seda, kui Venemaa hakkas oma vägesid Ukraina piirile koondama, vahendab Deutsche Welle.

Kohtumine kestis üle kaheksa tunni.

Kremli esindaja Dmitri Kozak ütles, et läbirääkimised ei olnud lihtsad, aga ühes asjas oldi ühel meelel: „Vaatamata kõigile erimeelsustele tõlgendustes leppisime me kokku, et relvarahu tuleb säilitada kõigi osapoolte poolt vastavalt kokkulepetele.”

Kozak viitas Minski kokkulepetele, mis sõlmiti Normandia formaadis läbirääkimiste tulemusena 2014. ja 2015. aastal.

Ukraina presidendi büroo ülem Andri Jermak nimetas Normandia formaadis kohtumiste taasalgamist positiivseks signaaliks, vahendab UNIAN.

USA välisminister Antony Blinken teatas kolmapäeval Moskvale saadetud kirjalikus vastuses, et Washington ei tule vastu peamistele Venemaa nõudmistele Ukraina ja NATO suhtes, vahendas Euronews.

Pressikonverentsil esinedes ütles välisminister, et USA ettepanekud pakuvad Venemaale "võimalust jätkata diplomaatiaga". Ta lisas, et nende hulka kuulus kõigi rahvuste õiguse kaitsmine ise liitlasi valida. NATOgi teatas kolmapäeval, et on oma vastuse Moskvale edastanud. Lühikese pressikonverentsi andnud peasekretär Jens Stoltenberg peab Venemaa nõudmisi "vastuvõetamatuks".