FOTO | Libedahoiatus: kehvadest teeoludest tingitud ahelavarii tekitas Tallinn-Tartu maanteele ummiku

Tänasel pärastlõunal on põhi- ja tugimaanteed Eesti kesk- ja lääneosas valdavalt märjad ning kohati soolalumesegused. Ida- ja Kagu-Eestis on teed lumised. Kõikjal on teedel suur libeduseoht. Lääne-Eestis on suurem sadu lõppenud kuid mujal Eestis sajab paiguti lund.