VIDEO TAGAAJAMISEST | Balti kett: Lätis tabati Eestist auto varastanud leedukas

Sõiduauto BMW varastati Tallinnas Haaberstis ridaelamu eest ööl vastu 16. jaanuarit. Politsei tuvastas, et sõidukijuht oli jõudnud Eestist lahkuda ning info edastati Läti kolleegidele, kes pidasid kahtlustatava kinni juba järgmiseks hommikuks.

"Täname Läti politseid kiire tegutsemise eest. Koostöös õnnestus auto tuvastada ja Läti politseinikud pidasid auto koos seda juhtinud 24-aastase mehega kinni juba samal hommikul enne kella kaheksat," rääkis Põhja prefektuuri kriminaalbüroo raskete kuritegude talituse juhtivuurija Jana Zolotarjova.

Läti politseijõud tabasid varga Baltezersis, napilt enne Riiat.

„Menetlus on alles algstaadiumis, mistõttu on veel vara öelda, kas mees tegutses üksinda või kellegagi koos. Varasem kogemus on siiski näidanud, et selliseid piiriüleseid kuritegusid pannakse üldiselt toime grupis. Kriminaalmenetluse käigus selgitame täpsemaid asjaolusid,“ ütleb uurija.

Leedukas Eestis autovargil

Lätis kinni peetud mees on Leedu kodanik, pärast kinnipidamist toimetati ta Eestisse ning prokuratuuri taotlusel ja kohtu loal võeti kahtlustatav vahi alla. Eile, 27. jaanuaril käisid Eesti korrakaitsjad Lätis varastatud sõidukil järel, et see õigele omanikule tagastada.

PPA paneb inimestele südamele, et inimesed politseid koheselt teavitaksid, kui märkavad naabruskonnas ebaharilikku tegevust, näiteks aeglaselt liikuvaid sõidukeid või kahtlaselt käituvaid võõraid inimesi - eriti öösel, mil enamik autovargaid tegutseb. "Lisaks märkamisele või naabrivalvele, saavad inimesed oma võtmevaba käivitussüsteemiga autosid kaitsta, soetades spetsiaalsed kotid, mis raskendavad võtme signaali võimendamist. Samuti võib võtmed asetada kinnisesse metallkarpi,“ räägib Jana Zolotarjova.

Uurija lisab, et oma kodukohta saab turvalisemaks muuta ka kaameratega, mis on esmane heidutusvahend varastele. "Kui kuritegu on toimunud, siis kvaliteetne kaamerapilt võib politseid aidata varga tabamisel. Lisaks kaamerale soovitan hoida elanikel, kelle elukohtades on aiad, need lukustatuna."