Putin kurtis Macronile, et NATO ja USA ei arvesta Venemaa põhimuredega

Kremli poolt öeldi pärast arutelu, et Putin rääkis Macronile, et USA ja NATO vastus idanaabrite algsetele ettepanekutele ei võta arvesse Venemaa endi põhimuresid, vahendab Reuters. Nende murede seas on näiteks vastumeelsus NATO laienemise osas. Putin lubas kirjalike vastustega sel nädalal pikemalt tutvuda, et siis otsustada edasised sammud.

Macroni ametkond pole kohtumist veel avalikkusele kommenteerinud.

USA välisminister Antony Blinken teatas kolmapäeval Moskvale saadetud kirjalikus vastuses, et Washington ei tule vastu peamistele Venemaa nõudmistele Ukraina ja NATO suhtes, vahendas Euronews. Pressikonverentsil esinedes ütles välisminister, et USA ettepanekud pakuvad Venemaale "võimalust jätkata diplomaatiaga". Ta lisas, et nende hulka kuulus kõigi rahvuste õiguse kaitsmine ise liitlasi valida. NATO-gi teatas kolmapäeval, et on oma vastuse Moskvale edastanud. Lühikese pressikonverentsi andnud peasekretär Jens Stoltenberg peab Venemaa nõudmisi "vastuvõetamatuks".

Venemaa välisminister Sergei Lavrov leidis, et USA vastused Venemaa julgeolekugarantiide ettepanekutele sogavad vett, aga nendes on teemasid, mida võib arutada. "Mis puudutab dokumendi sisu, siis seal on reaktsioon, mis lubab loota tõsise jutuajamise algust, aga teisejärgulistes küsimustes. Peamises küsimuses selles dokumendis positiivset reaktsiooni ei ole," ütles Lavrov ajakirjanikele, vahendab Interfax.

Lavrov tuletas meelde, et peamine küsimus on Venemaa seisukoht, et NATO edasine laienemine itta ja ründerelvade paigutamine Venemaa naaberriikidesse on lubamatu.

"Mis puudutab vastuse sisu, siis ma arvan, et see saab lähimal ajal laiale avalikkusele teatavaks, sest nagu ütlesid meile Ameerika kolleegid, kuigi nad eelistavad, et dokument jääks konfidentsiaalse diplomaatilise dialoogi jaoks, on see kooskõlastatud USA kõigi liitlaste ja Ukraina poolega. Seetõttu ei ole mul mingeid kahtlusi, et see lähiajal "lekib"," ütles Lavrov.