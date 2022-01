Eesti välisminister Eva-Maria Liimets jääb Twitteri-mõjukuse poolest Läti kolleegile alla

Rinkēvičs , 24. jaanuar: "On oluline, et EL välisasjade nõukogus räägime mitte ainult julgeolekuolukorrast Ida-Euroopas, vaid kogu Euroopas. Tegevusega Ukraina suunal ohustab Venemaa kogu Euroopa julgeolekut."

Rinkēvičs , 24. jaanuar. Intervjuu Läti rahvustelevisioonile, kus minister nendib, et julgeolekuolukord on halb.

Rinkēvičs , 25. jaanuar: "ELi üldasjade nõukogus olen vastu Euroopa komisjoni ettepanekule lubada piiratud määral erakondade rahastamist riikidest väljaspool ELi. See on otsene oht meie demokraatiale ja hoogustab jõupingutusi poliitiliste protsesside mõjutamisel. Vastuvõetamatu nii Läti kui ka EL turvalisuse seisukohast."

Rinkēvičs, 25. jaanuar. Jagab BBCle antud intervjuud, kus ta lausus: "Sõda on ära hoitav, aga see on Venemaa teha. Lääs on demonstreerinud, et soovib leida lahenduse."