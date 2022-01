Ukraina kaitseminister hoiatas 5000 kiivrit saatvat Saksamaad: varsti hakatakse DDR-i ja Berliini müüri taastama

„Me hindame väga Saksamaa abi meie haavatud sõjameeste ravimisel. Ukrainal on Saksamaal palju sõpru ja me oleme tänulikud selle toetuse eest. Aga me ei pea vastuvõetavaks ametlikku seisukohta relvade saatmise kohta ja teisi otsuseid, mis õõnestavad Euroopa julgeolekut ja de facto kannustavad agressorit,” ütles Reznikov, vahendab Ukrajinska Pravda.

Reznikov juhtis tähelepanu sellele, et Ukraina prognoosid Kremli tegevuse kohta täituvad ja ukrainlased mõistavad vastast üha paremini.

„Kui Saksamaa ei muuda oma seisukohta Vene agressori tagasilöömise suhtes, ei tule liiduvalitsusel tegelda mitte Ukraina ajutiselt okupeeritud territooriumide või Venemaa okupeeritud Krimmi probleemidega, vaid Saksa Demokraatliku Vabariigi probleemiga. Ja see ei ole liialdus,” lausus Reznikov. „Sest materiaalne alus SDV jaoks on juba olemas – see ei ole ainult Nord Stream 2, varem oli see gaasitoru OPAL (Ostsee-Pipeline-Anbindungsleitung – toim), need on ka Saksa establishment’i esindajad Venemaa palgal, need on teatud viitseadmiralid, kes torpedeerivad oma riiki kummaliste väljaütlemistega. Muud Venemaa tegevust teavad sakslased paremini.”

Reznikov rõhutas, et Ukraina on Lääne partnereid hoiatanud, et Kremli eesmärk ei ole mitte niivõrd Ukraina, kuivõrd NATO ja Euroopa Liidu õõnestamine.

„Me oleme hoiatanud, et tuleb rünnak Balti riikide vastu ja see tuli. Et pärast seda, kui ei tule vastust, järgneb eskalatsioon ja eskalatsioon Poola vastu toimus. Ja aasta tagasi oleks seda olnud võimatu ette öelda,” rääkis Reznikov.

„Saksa Demokraatliku Vabariigi taastamine on Venemaa juba välja öeldud nõudmiste loogiline jätk,” hoiatas Reznikov. „Venemaa on juba ametlikult esitanud nõudmised NATO lahkumiseks 14 riigist. Ka see tundus täiesti võimatu. Väga hea, et Põhja-Atlandi liidu liikmed andsid selge vastuse. Aga on vaja praktilist osa, et pärast ei tuleks anda vastust, millal hakkab keegi Berliini müüri taastama.”