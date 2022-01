"Üks Soome narkoajaloo erakordsemaid juhtumeid": põhjanaabrite politsei tabas Eestist juhitud narkojõugu

Soome politsei on peaaegu lõpetanud kriminaaluurimise narkosmuugeldamise juhtumi puhul, mis on riigi narkoajaloo erakordseim. Kuritegelikku tegevust hakati paljastama FBI juhitud rahvusvahelise operatsiooni Greenlight ajal. Politsei usub, et juhtumil on seos mitmete teiste narkootikumide uurimistega Soomes.