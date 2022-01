Eestis peab karantiinis olema pea sama palju inimesi kui Harku vallas elanikke

Koroonaviiruse tulekust peale on kehtinud reegel, et positiivse koroonatesti tulemuse saanud inimene peab püsima kodus ning tal on keelatud oma kodukohast lahkuda alates tulemusest teada saamisest kuni tervenemiseni. Elukohast võib lahkuda vaid tervishoiutöötaja või politseiametniku korraldusel või hädajuhtumi korral, kui ohus on inimese elu või tervis. Muutunud on aga see, et eristatakse ka koroonaviiruse eri tüvesid.