NATO: mingit lubadust alliansi mittelaienemise kohta ei ole Venemaale antud. Seda kinnitavad Gorbatšovi ja Clintoni tsitaadid

Väide: NATO kohalolek Läänemere piirkonnas on ohtlik

Fakt: NATO on astunud proportsionaalseid kaitsvaid samme vastuseks muutunud julgeolekuolukorrale. Vastuseks on Venemaa kasutanud sõjalist jõudu oma naabrite vastu. Liitlased on palunud NATO suuremat kohalolekut Läänemere regioonis.

NATO on piirkonnas kohal vastuvõtjariikide palvel ning liitlasjõud peavad kinni kõrgeimatest käitumisstandarditest nii teenistuses kui ka vabal ajal.

Eesti, Läti ja Leedu võtavad vastu Vene relvastuskontrolliinspektoreid. Näiteks Eestis inspekteerisid Vene inspektorid viimati 2021. aasta mais õppusi Kevadtorm.

Väide: NATO on agressiivne ja ohustab Venemaad

Fakt: NATO on kaitseallianss, mille eesmärk on selle liikmete kaitsmine. NATO ametlik poliitika on, et „allianss ei otsi vastasseisu ega kujuta endast Venemaale ohtu”. NATO ei tunginud sisse Gruusiasse, NATO ei tunginud sisse Ukrainasse. Venemaa tegi seda.

2014. aastal peatas NATO vastuseks Venemaa agressiivsele tegevusele Ukraina vastu praktilise koostöö Venemaaga. Me ei otsi vastasseisu, aga me ei saa eirata rahvusvaheliste reeglite rikkumist Venemaa poolt, meie stabiilsuse ja julgeoleku õõnestamist.

Väide: NATO laienemine ohustab Venemaad

Fakt: NATO on kaitseallianss. Meie eesmärk on kaitsta oma liikmesriike. Iga NATO-ga ühinev riik võtab endale kohustuse selle põhimõtetest ja poliitikast kinni pidada. See sisaldab kindlaks jäämist sellele, et „NATO ei otsi vastasseisu ega kujuta endast Venemaale ohtu”.

NATO laienemine ei ole suunatud Venemaa vastu. Igal suveräänsel riigil on õigus valida oma julgeolekukorraldused. See on Euroopa julgeoleku aluspõhimõte, mille Venemaa on samuti allkirjastanud ja mida ta peaks austama. Tegelikult võttis Venemaa pärast külma sõja lõppu endale kohustuse ehitada üles kaasav Euroopa julgeolekuarhitektuur muu hulgas Pariisi harta, OSCE asutamise, euroatlandi partnerlusnõukogu ja NATO-Venemaa alusakti kaudu.

Väide: NATO ettenihutatud kohalolek rikub NATO-Venemaa alusakti.