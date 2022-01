Blenderi valimise ABC



Smuuti valmistamiseks on vaja ennekõike head blenderit, mis teeb sinu eest töö ära. Blender peab olema piisavalt suur, aga ka kvaliteetne, et täita kõik sinu ootused. Siiski tekib küsimus, milline on siis see õige blender, mida smuuti valmistamiseks kasutada. Alustada tuleb suurusest – sa võid poelettidelt või e-poodide valikust leida erineva kannu suurusega mudeleid. Selleks, et valida just see õige suurus, tasub teada, milline on kogus, mida sa korraga soovid teha. Ning kas sa soovid blenderit kasutada ka millekski muuks nagu püreesupi tegemiseks või saad selle tehtud enda köögikombainiga? Kui sa valmistad korraga smuutit ühele inimesele, siis ei ole sul vaja kõige suurema kannuga blenderit. Samuti, kui ka kõik teised toidud saavad tehtud mõne muu köögitehnikaga, siis ei pea sinu uus blender olema üldsegi suur.

Teine asi, mida jälgida, on materjal, millest on kann valmistatud. Kõige enam võib leida blendereid klaasist, plastist või roostevabast terasest. Materjali valikul lähtu sellest, mida sa kõige enam eelistad ja mis sinu kööki sobib. Kui otsustada soetada plastist kannuga mudeli, siis eelista alati neid mudeleid, mis on BPA-vabast plastist.

Kolmandaks, uuri, milline on blenderi võimsus. Võimsad blenderid maksavad rohkem, aga see-eest on suurema võimsusega, et purustada kiiresti ka jääd või külmunud marju ja puuvilju.

Tervisliku smuuti valmistamise A ja O



Nüüd, kui blenderi ostusoovitused on jagatud, tasub rääkida natukene ka sellest, kuidas valmistada tervislikke smuutisid, mis annavad meile kõik vajalikud toitained ja vitamiinid, mida igaks päevaks vajame. Kõik smuutid ei ole alati niivõrd tervislikud. Kui sa soovid kaalu säilitada ja vältida lisakaloreid, siis tasub vältida kõiki neid retsepte, mis sisaldavad jäätist, vahukoort, lisatud suhkruid vms magusaineid. Selle asemel tasub kasutada smuutides banaani, lisada natukene mett, datleid, vahtrasiirupit jms.