Tänahommikuse seisuga on haiglas 292 koroonaviirusega nakatunud patsienti ning viimase ööpäevaga lisandus 5823 uut nakatunut. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on 4290,97.

Margus Varjak sõnab, et tema arvates pole puhangu haripunkt veel käes. Ta viitab varjatud nakatumisele, mis statistikas ei kajastu. "Kui võrdluseks tuua Suurbritannia ja Taani, siis seal sai ühel hetkel testimisvõimekus otsa. Tekkis periood, kus polnud täpset ülevaadet inimeste haigestumisest. Meil on praegu siiski veel võimekus päris hea," märgib ta, ent lisab kohe, et pelgalt testimine testimise pärast hakkab mõtet kaotma. "Noorematel [omikron] suurt haigestumist ei põhjusta. Vaktsineerimisega on, nagu ta on, aga ilmselt 80–90 protsendil elanikkonnast on praeguseks antikehad olemas," arutleb ta.

Millal ikkagi võiks meil haripunkt saabuda?