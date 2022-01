Mölderi sõnul on vahemaad esimese nelja erakonna - EKRE, Keskerakonna, Eesti 200, Reformierakonna - vahel nii väiksed, et need jäävad statistilise vea piiridesse ning kohti jagada ei saa. "Pigem saaks öelda, et nad kõik jagavad esimest kuni neljandat kohta," märkis Mölder.