Noored Kooli: kui poleks julgust katsetada, sõidaksime siiani hobusega tööle

Areng läbi eksimuste

Viimaseks haridusvabaduse sambaks on vead. Vead on tihti märgitud õpetajal punase pastakaga ning näitavad kõiki sinu nõrkuseid. Soovin õpilastele edasi anda oskuseid vigu teha ning neid analüüsida. Veatut inimest ei ole olemas. Oluline on oma veast õppida . Inimene, kes suudab oma veast õppida, julgeb katsetada, avastada. Katsetamise ning avastamise oskused on oluline osa leidlikkusest ning innovatsioonist. Loodusteadlased eksivad tihti, kuid läbi nende eksimuste ja õppimiste on tänapäeva inimese elu palju lihtsam. Ei peagi enam hobusega tööle minema, vaid saab sõita auto, rongi või bussiga.

Kokkuvõtteks võin öelda, et õpetajal on suur ülesanne õpetada õpilastele selgeks palju teadmisi, kuid selle kõrval on väga oluline osa ühiskonna väärtuste õpetamine. See ei ole kerge. Mõni tund õpib üks õpilane, mõni tund õpivad kolmkümmend kuus õpilast. Õpetajana on väga raske näha seda väikest muutust tunnist tundi, kuid iga aasta või trimestri lõpus märkad, et õpilased on teinud suure sammu edasi. See on minu jaoks suurim motivatsiooniallikas ning põhjus, miks ma õpetan füüsikat.