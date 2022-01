CNN: anonüümse Ukraina ametniku sõnul ei läinud Bideni ja Zelenskõi telefonivestlus hästi, aga Valge Maja eitab seda

Valge Maja ei kinnitanud aga seda ning hoiatas, et anonüümsed allikad „lekitavad valesid”. Valge Maja teatel hoiatas Biden Zelenskõid, et peatne rünnak on „kindel võimalus”.

Telefonivestluses, mida Ukraina ametnik nimetas „pikaks ja siiraks”, hoiatas Biden Ukraina kolleegi, et Venemaa rünnak võib toimuda lähimal ajal ja et see on nüüd praktiliselt kindel hetkel, kui maapind veebruaris külmunud on, teatas Ukraina ametnik.

Zelenskõi kordas ametniku sõnul oma seisukohta, et Venemaa ähvardus on „ohtlik, aga ebamäärane”, ning ei ole kindel, et rünnak toimub.

USA riikliku julgeoleku nõukogu esindaja Emily Horne vaidlustas Ukraina ametniku kirjelduse. „Anonüümsed allikad lekitavad valesid,” ütles Horne CNN-ile. „President Biden ütles, et on kindel võimalus, et venelased võivad veebruaris Ukrainasse sisse tungida. Ta on öelnud seda avalikult ja me oleme selle eest hoiatanud kuid. Teated millestki enamast või erinevast kui see on täielikult valed.”

USA riikliku julgeoleku nõukogu teatel kestis telefonikõne tunni ja 20 minutit. Ametnik nimetas seda „pikaks ja tõsiseks”, aga „tulemuslikuks”.

Biden ütles Zelenskõile, et USA võimud on hinnangud, et sissetung võib potentsiaalselt toimuda veebruaris, aga ei öelnud, et see kindlasti toimub.

Valge Maja ametliku avalduse järgi kinnitas Biden Zelenskõile, et USA vastab otsustavalt, kui Venemaa edasi Ukrainasse sisse tungib. Biden ütles ka, et USA uurib täiendava makromajandusliku toetuse võimalusi, et aidata Ukraina majandust.

„President Biden märkis, et Ühendriigid on andnud Ukrainale eelmisel aastal üle poole miljardi dollari arengu- ja humanitaarabi ning uurivad täiendava makromajandusliku toetuse võimalusi, et aidata Ukraina majandust surve tingimustes, mis tuleneb Venemaa vägede koondamisest,” teatas Valge Maja.