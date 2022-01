VIDEO | President Alar Karis käis kaitseväest minema saadetud sõjaväeorkestrile toetust avaldamas

"Külastasin eile sõjaväeorkestri proovi, et vestelda nende tormilisest ja keerulisest aastast ning tulevikust," kirjutas Alar Karis Facebookis. Ta märkis, et orkestril on plaane üksjagu ja hooajas esinemisi mitmesaja ringis, ent et uue ja segase süsteemiga on esindusorkestri rolli täitmine väga keeruline.