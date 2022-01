Mudilasnõukogu tegutseb! Ettevõtliku lasteaia lapsed korraldavad teemanädalaid ja laatasid

Nii Kohtla-Järvel asuv Kirju-Mirju Lasteaed kui Rakveres asuv Rohuaia Lasteaed osalevad haridusprogrammis Ettevõtlik Kool, mis toetab ettevõtlikku hoiaku arendamist koolides ja lasteaedades. Ettevõtliku Kooli programmi raames on Kirju-Mirju Lasteaed pööranud palju tähelepanu sellele, et just lapsed oleksid need, kes asju algatavad ning õpetajate roll oleks eelkõige abistav ja suunav. Lasteaia direktor Anne Illopmägi peab kõige olulisemaks seda, et õppimine oleks seotud päriseluga.

„See tähendab, et läbi mängu, ise- ja koostegemise ning probleemide lahendamise avaneb lastel võimalus teha päris tegevusi, mis neil silmad särama panevad. On väga vahva jälgida, kui lapsed ise planeerivad, otsustavad, valikuid teevad ja vastutust võtavad. Isegi kui midagi peaks valesti minema, siis nad teavad, et see ei ole tingimata halb. Vigadest tuleb õppida ja seejärel lihtsalt uuesti proovida,“ kirjeldab Illopmägi nende igapäevast elu lasteaias.

Sarnaselt toimetatakse ka Rakvere Rohuaia Lasteaias. Direktor Ene Noole sõnul väärtustatakse nende lasteaias üle kõige algatusvõimet, koostööd, sotsiaalseid oskusi ja praktilisi kogemusi. Nool toob välja, et lapsi kaasatakse väga erinevatesse lasteaiaülestesse tegevustesse. Mudilasnõukogu, nagu nad seda ise nimetavad, on andnud sündmuste korraldamiseks väga häid ideid.

„Meie eesmärk ettevõtliku õppega on õpetada lastele tegutsemistahet ja probleemide lahendamise oskust. Lasteaias võib see tähendada ka iseseisvalt jope luku kinni tõmbamist, riiete õiget ärapanemist või teiste lastega arvestamist. Lapsed on palju rohkemaks võimelised, kui me esialgu arvame, nii et täiskasvanud võiksid julgemalt lubada neil katsetada ja asju proovida!“ sõnab Nool.

Lapsed õpivad kogemuste omandamise kaudu