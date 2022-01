Viljandi Gümnaasiumi direktor: ettevõtlik õpe annab noorele teadmistepagasi ja enesekindluse oma ideede elluviimiseks

„Lisaks mõtleme sellele, kuidas koolis ainete väliselt hästi aega veeta. Kui kool pakub positiivset emotsiooni ja meeldivat keskkonda, siis see on oluline panus noore vaimse tervise hoidmisesse. Noore heaolu on ju eelduseks, et ta järjepidevalt oma eesmärkide poole suudaks liikuda,“ lisas direktor.

Salumäe sõnul tahavad nad koolist välja saata noori, kel on igakülgsed vahendid, oskused ja teadmised, mis aitaks neil end teostada. „Eri asjade katsetamine annab noorele julguse proovida. Kui inimene on julge, siis suudab ta ka raskustega hakkama saada. Ta teab, et kõik ei pruugi kohe esimesel korral õnnestuda, kuid see ei takista teda proovimast. Me võime olla tugevad ainetundjad ja head suhtlejad, aga kui me ei oma ettevõtlikku hoiakut, ei pruugi meie ideed kunagi realiseeruda. Ettevõtlusõpe on andnud meie koolile palju toredaid õpilasi ja suur rõõm on kõrvalt näha, kuidas nad oma ideid ellu viivad,“ ütles Salumäe.