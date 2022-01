Kaubanduskoja peadirektor Mait Palts: ettevõtlike inimesteta arenevat ja edukat riiki ei ehita

Kooli eesmärk on valmistada ette tulevikus iseseisvalt hakkamasaavad elluastujaid. Ettevõtlusõpe aitab noortel paremini aru saada, mida tähendab töö, vastutus, iseseisvus ja koostöö. Loomulikult ei saa kogu vastutust vaid koolile panna, kuid vaieldamatult on seal toimuval väga suur mõju noore arengule. Mina koolijuhina püüaksin kasutada kõiki võimalusi, et lastele tuleviku jaoks parimat teadmist ja kogemust pakkuda ning ettevõtlusõpe ja õpilasfirmad või muud ettevõtliku kooli programmid aitavad seda saavutada. See, et täna rakendab ettevõtlusõpet juba 78% koolidest, on kindlasti väga suure töö tulemus ning kõik koolijuhid ja ettevõtlusõpetajad, kes seda on aidanud saavutada, väärivad tunnustust.

Nii kool, raamatukogu, meditsiinikeskus kui ka ettevõte on organisatsioonid ning teatud tegevus- ja toimimispõhimõtted on alati sarnased. Igal edukal ja areneval organisatsioonil on eesmärgid, mida juht peab püüdma saavutada. Erinevus on selles, et kui keskpärane ettevõte tõenäoliselt pikalt ei püsi ja omanikud asuvad varem või hiljem juhti välja vahetama, siis koolipidamisel on edukuse mõõdikuid rohkem ja sageli on need ka keerukamad. Elus on aga ikka nii, et mida mõõdad, seda ka saad. Koolide juhtimises võiks seega püüda senisest rohkem kasutada juhtimis- ja tulemusmõõdikuid. Juba mõõdikute ja eesmärkide väljatöötamine on kooli jaoks arendav protsess.