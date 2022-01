Rektorid keelduvad riigiga lepingu sõlmimisest. Soovitakse rahastuse tõusu 15 protsenti aasta kohta

Kersna ütles, et rektorid pakkusid välja välja, et kõrghariduse rahastamine tõuseks järgmisel aastal 24,5 miljoni euroni. Rektorid keelduvad praegu halduslepingutele allakirjutamast, kui kõrgharidus ei saa lisarahastust.

Asser: "Küsimus on suhtumises: millist kõrgharidust meil vaja on?" Rektor lisas: "Kui me ei suuda kokku leppida, siis senises mahus kõrgharidust me pakkuda ei suuda."