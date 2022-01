Pidevalt on tehtud nalja Eesti ilma muutlikuse üle: küll üks päev sajab vihma, teine päev lund ja kolmandal on juba päike ning plusskraadid. Ent naljast on saanud reaalsus ja drastiline ilmamuutus on meid saatnud viimased paar kuud. Miks? Kas on oodata kliimakriisi või on sellel kõigel loogiline põhjendus? Vaata videost, kuidas põhjendab pidevat ilmamuutust sünoptik Taimi Paljak.