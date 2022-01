Hüdroisolatsioon – ka talvel

Tänapäevaste ehitustoodete mitmekesisus annab võimaluse hoolitseda hoone hüdroisolatsiooni eest nii uusehitistes kui ka hoonete renoveerimisjärgus. Lisaks on võimalik paigaldada kvaliteetne hüdroisolatsioon igal aastaajal. Selleks on kõige olulisem tingimus hoolikalt järgida tootja poolt pakendil märgitud toote kasutustingimusi. „Hoonete hüdroisolatsioonist rääkides mõtleme kõige sagedamini katusest ja vundamentidest,“ ütleb TN International i tehniline spetsialist Ainārs Dudars. „Katus on hoone väga oluline osa. Kui majal oleks näiteks vaid seinad, aga katus puuduks, siis tekiks niiskuskahjustused ja kui see juhtub mitmeid aastaaegu järjest, muutub hoone väga kiiresti kasutuskõlbmatuks. „Katuse hüdroisolatsiooni peale tuleks mõelda vähemalt neli korda aastas. Seda tuleks teha kontrollides, et kas katusekate ja konstruktsioon ei ole tuule ega inimtegevuse tõttu kahjustatud. Kui aga katus lekib, on oluline mõista, miks see nii on.

Sarnaselt on soovitatav regulaarselt üle vaadata ka hoone vundament. Oluline on jälgida, et vundament oleks seest kuiv. Niiskuse laigud vundamendil viitavad hüdroisolatsiooni kahjustusele. Samuti on võimalik, et hoonesse tungib pinnavesi ja keldris tekib lausa uputus. Vanematel, kahjustatud hüdroisolatsiooniga seintel, hakkavad niiskuse toimel sisepinnal tekkima valkjad soolajäljed. „Viimastel aastatel, mil kaugtöö on paljude jaoks muutunud igapäevaseks, otsustab üha rohkem inimesi oma kodu renoveerida. Sageli peavad nad selles protsessis silmitsi seisma ootamatute takistustega,“ ütleb TNi esindaja Ainārs Dudars. „Tuleb arvestada, et meie esivanemad, kes need vanad majad ehitasid, teadsid mõnda ehituse olulist saladust. Meie omakorda kaevame hoonet soojustades vundamendi lahti, vabastame selle kõigest, mis meie arvates on üleliigne, kuid siis selgub, et oleme saatnud igavikku ka selle iidse ehituse kvaliteedi: oleme lammutanud vanad teadmised ja nüüd vundamendid lihtsalt imavad vett. „Samas on selline olukord loomulikult lahendatav. Ainult et sellega ei tasu kaua viivitada, sest praod vundamendis imavad vett, mis talvel külmuvad läbi ja kahjustavad konstruktsiooni. Hoone vastupidavus sellises olukorras on vaid aja küsimus.“