Saksamaa välisminister ähvardas Venemaad sanktsioonidega Nord Stream 2 vastu

„Jah, me tahame alati dialoogi,” toonitas Baerbock. „Kes räägib, ei tulista.” Jutt on aga Baerbocki sõnul ka „karmusest, mis teeb eksimatult selgeks, et Euroopa rahukorralduse nurgakivid ei ole läbiräägitavad”. Baerbock teatas, et Saksamaa ja tema liitlased on täiesti selgeks teinud, et uuel sõjategevusel Ukraina vastu oleksid Venemaa jaoks massiivsed tagajärjed.