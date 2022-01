Miskit on mäda massiivse PCR-testimisega. Riiklikult hakatakse lahendust otsima

Ainuüksi viimase ööpäeva jooksul analüüsiti 13 016 testitulemust, millest 6238 osutus positiivseks.

Teadusnõukoja juht Toivo Maimets räägib Delfile, et PCR-test kui hilisem tõendus läbipõdemisest ära ei kao. "Neid on vaja reisimiseks, haiglates täpseks diagnoosiks ning ka seireuuringuteks, et teada, palju on delta- ja omikrontüve," kirjeldab ta.

Samas paneb ta ikkagi küsimuse alla laustestimise kui sellise. "Kui lapsed saavad positiivse kiirtesti, siis pole ju sisuliselt mõttekas minna eraldi PCR-testi tegema. See on tohutu koormus kõigile," räägib ta ja lisab, et testimise võimekus jõuab teatud piirini. "Numbrid ju kogu aeg kasvavad," viitab ta puhangu hoogustumisele.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik sõnab Delfile, et küsimust käsitleti täna põgusalt ka valitsuses ning lepiti kokku, et seda arutab esmalt terviseamet koostöös sotsiaalministeeriumi ja teadusnõukojaga. Neilt oodatakse tuleval teisipäeval toimuvaks valitsuskabineti nõupidamiseks konkreetseid ettepanekuid testimiskorralduse ning haridusasutuste lähikontaktsete eneseisolatsiooni korralduse kohta.

Sarnaselt Maimetsale viitab Kiik laste testimist puudutavale. "Üks konkreetne võimalus ühiskonna avatust tõsta ja PCR-testimise vajadust vähendada on alaealiste COVID-tõendi nõude kaotamine. Enamikku lapsi testitakse praegu niikuinii haridusasutustes kiirtestidega 1–2 korda nädalas," lausub Kiik ja lisab, et käis mõtte välja ka valitsuskabinetis.

Mis valitsuskabinetis sellest arvati? Kiik sõnab, et alaealisi puuduvate küsimuste juurde tullakse uuel nädalal tervikuna tagasi.