Kuigi kohalike mured on vallavanem Külli Karu sõnul inimlikult mõistetavad, võiks tema meelest näha ka suuremat pilti. "Ajad on keerulised ja kuidagi peame hakkama saama," rääkis Karu, kelle sõnul oli öine tänavavalgustuse kinnikeeramine üks mõistlikum kaalutud lahendustest. "Ka valla raha ei tule seina seest, see tuleb meie kõigi käest - seda võiks olla lihtsam mõista."