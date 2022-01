VIDEO | Peaminister Kaja Kallas: ühtegi piirangut ei hoita kauem, kui tõesti vaja on

Kaja Kallase sõnul on ta Keskerakonna esimees Ratasega mõlemast juhtumist rääkinud, kuid märkis, et piiranguid saab muuta ainult teadusele tuginedes. "Ma absoluutselt mõistan inimeste frustratsiooni, muidugi ma tahaks olla see inimene, kes ütleb, et jah, nüüd on kõik piirangud kadunund. Paraku oleme praegu omikroni hiidlaines. Nii nagu teadusnõukoda seda põhjendas, praegu see ei ole põhjendatud," ütles Kallas. Ta kinnitas, et ühtegi piirangut ei hoita kauem kui vajalik.