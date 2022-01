ÜLEVAADE | Lääne-Euroopa lõdvendab tõusvate nakkusnumbrite kiuste piiranguid

Hollandi riiklik lukkupanek on suures osas lõppenud, kuna eilsest tohivad jälle külalisi võõrustada baarid, restoranid, spordi- ja kultuuriasutused. Neis aja veetmiseks tuleb endiselt esitada vaktsineerimis-, põdemis- või testitõend ning joogi- ja toidukohad peavad uksed sulgema kella 22-st. Peaminister Mark Rutte sõnul jäävad reeglid sellisel kujul püsima 8. märtsini. Ta tunnistas, et valitsus võtab piirangute leevendamisega riski, ent soovib teadlikult katsetada, kui liberaalse korraga on mõeldav edasi minna.

Samal ajal on riigi nakatumisnäitaja tõusnud rekordkõrgele, küündides 23. jaanuaril üle 60 000. Valitsuse julgustuseks püsib uute surmade ja intensiivravi kohtade arv siiski madalal.