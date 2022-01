Lavrov: USA vastuses ei ole positiivset reaktsiooni meie peamisele küsimusele

„Mis puudutab dokumendi sisu, siis seal on reaktsioon, mis lubab loota tõsise jutuajamise algust, aga teisejärgulistes küsimustes. Peamises küsimuses selles dokumendis positiivset reaktsiooni ei ole,” ütles Lavrov ajakirjanikele, vahendab Interfax.

Lavrov tuletas meelde, et peamine küsimus on Venemaa seisukoht, et NATO edasine laienemine itta ja ründerelvade paigutamine Venemaa naaberriikidesse on lubamatu.

„Mis puudutab vastuse sisu, siis ma arvan, et see saab lähimal ajal laiale avalikkusele teatavaks, sest nagu ütlesid meile Ameerika kolleegid, kuigi nad eelistavad, et dokument jääks konfidentsiaalse diplomaatilise dialoogi jaoks, on see kooskõlastatud USA kõigi liitlaste ja Ukraina poolega. Seetõttu ei ole mul mingeid kahtlusi, et see lähiajal „lekib”,” ütles Lavrov.

Lavrov lisas, et Venemaa välisministeerium kannab pärast ametkondade vahelist kooskõlastamist USA ja NATO vastuste sisu kohta ette president Vladimir Putinile, ja riigipea langetab otsuse edasiste sammude kohta.

„Muus osas uurime praegu vastust, mille ameeriklastelt saime ning mis on, nagu Blinken (USA välisminister Antony Blinken – toim) ise ütles, kooskõlastatud ukrainlaste ja teiste lääneriikidega, USA liitlastega. Samaaegselt saime vastuse Põhja-Atlandi alliansi liinis, peasekretär Stoltenbergilt,” ütles Lavrov.

„Vaatleme kaht dokumenti kompleksselt, arvestades seda, et need on reaktsioonid lepingu ja kokkuleppe projektidele, mida me levitasime 2021. aasta detsembris. Pärast ametkondade vahelist kooskõlastamist, kanname ette presidendile. Tema langetab otsuse meie edasiste sammude kohta,” teatas Lavrov.