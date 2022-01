FOTOD | Varro Vooglaiu vaktsiinivastased kogunesid Toompeale meelt avaldama, kollased kuusnurgad rinnas

On tähelepanuväärne, et täna on holokausti mälestuspäev. "Ei ole ilus inimeste meeleavaldusi kommenteerida, aga pean siiski. Tänasel holokausti ohvrite mälestuspäeval diskrediteeritakse otseses mõttes hukkunute mälestust. Võrrelda vaktsineerimist holokaustiga - see on lihtsalt mõistusevastane. Olukorras, kus paavst ütleb, et vaktsineerimine on armastuse tegu, kus Iisrael on üks aktiivsemaid vaktsineerijaid, tulla välja selliste sümbolitega - see näitab, et inimesed ei mõista oma tegusid ega sümboleid, mida nad kasutavad," ütles Tanel Kiik valitsuse pressikonverentsil.