FOTOD | Varro Vooglaiu vaktsiinivastased kogunesid Toompeale meelt avaldama

Kohale oli tulnud silma järgi hinnates mõnisada inimest, kes nõudsid skandeerides valitsuse tagasi astumist. Kohaletulnud isikud paistavad end võrdlevat holokausti ohvritega, kuivõrd esinejad kannavad rinnas kollaseid kuusnurki, millega Natsi-Saksamaal omal ajal juute märgistati. On tähelepanuväärne, et täna on holokausti mälestuspäev.