ERISAADE | Läänemets vs. Sikkut: kas Eesti saaks hakkama ka ilma sotsideta? Miks SDE lihtsalt Eesti 200-ga ühineda ei võiks?

Riina Sikkut : Kahtlemata on Eestil vaja sotsiaaldemokraatiat. On see koroonakriis, mis vajas lahendamiseks seda, et ühiskonnana koos tegutseks – et meil on ühine eesmärk, meil on usaldust, et kokkulepitud suunas minna. Nägime, et meil on võrreldes Põhjamaadega ühiskondlikku usaldust vähe ja koos on keeruline minna. Oleme ühiskonnana palju tugevamad, kui me pole igaüks enda eest väljas, vaid saame aru, et koos tehes on paljut võimalik lahendada kiiremini, paremini.

See on ka põhjus, miks ma kandideerin. Ma tahan sotsiaaldemokraatide julguse taastada ja et erakonnas toimuks muutus. Ma usun, et sotsiaaldemokraatidel on suurem potentsiaal anda Eestile uus hingamine. Ma tahaks, et kui Eesti inimene mõtleks sotsiaaldemokraatide peale, siis ta mõtleks esimesena tööinimesele, sotsiaalsele tasakaalule, peredele, lastele, eakate toimetulekule, haridusele.

Lauri Läänemets : Kui vaatame ajas tagasi, siis sotsiaaldemokraatidel on olnud suur ja oluline roll hetkedel, kui toimuvad muutused ühiskonnas. Täna räägime energia-, majandus-, tervise- ja kliimakriisist. Ainult kriisis elame. Sotsiaaldemokraatide suur roll on hoida ära ebavõrduse kasvu, mis kriisides kindlasti hakkab tekkima. Selles mõttes sotsiaaldemokraatiat on Eesti riigile ja Eesti riigi tulevikule kindlasti vaja. Lisaks mainiks ära, et oleme ainus vasakpoolne jõud Eesti poliitikas .

Veebruari esimesel nädalavahetusel kogunevad sotsiaaldemokraatide esindajad, et valida parteile Indrek Saare järel uus juht. Delfi „Erisaate“ liinil on seepärast erakonna etteotsa pürgivad Lauri Läänemets ja Riina Sikkut , kes seletavad, milleks üldse aastaid viletsa reitinguga sotse meil vaja on, ehk saaksime väga hästi ka ilma hakkama? Mõlemad osutavad, et sooviksid järgmistel riigikogu valimistel napsata eelkõige Eesti 200 valijaid. Aga mis nad üritavad – kui nad tahaksid sotsid suureks ja võimsaks erakonnaks teha, pangu leivad Eesti 200-ga siis kiiresti ühte kappi?! Viimaks arutavad Sikkut ja Läänemets ka julgeolekukriisi üle, lubades võimule saades liitlastele pidevalt Eesti nägemust seletada. Kas nad ei võiks siis juba praegu Saksamaa sotsist kantslerile Eesti nägemuse selgitamisest alustada, päris saatejuht Raimo Poom.

Viitasite, et mõnda aega on olnud reiting madal. Meil ei ole ühiskonnas seda taju, et madal palk või palgavaesus või tõrjutus... et miks see peaks meie kõigi mure olema. Arusaam sellest, et kui meil on toimetulekuraskustes inimesi, inimesi, kes tunnevad, et riik pole justkui nende oma, siis tervikuna on see meie jaoks kulukas. Kui inimestel pole ligipääsu haridusele, tervishoiule, headele võimalustele tööturul, siis lõpuks me maksame kõik selle kinni. Tahame stabiilset ühiskonda, kus kõik on hoitud.

See on ilus kõigile pai tegev jutt küll teil...

Sikkut: Ilus jutt kahtlemata. Aga kui inimene mõtleb isegi ainult majanduskasvu kategoorias, siis ka sellisel juhul tuleb ebavõrdsuse süvenemisega tegeleda. Seda, kui inimesed oma palgast ära elavad, kui kõigil on kodu kättesaadav, see on ühiskonna elus osalemise ja turvatunde aluseks.

Mis see sotside tugevus siis ikkagi on – Twitteris on näiteks konto, mis küsib iga päev kelmikalt, kas sotsid seisavad täna töölisklassi huvide eest. Ja vastab iga päev „ei“. See on huumor, aga kas selles pole tera tõtt? Mida te konkreetselt teeksite tööinimeste heaolu tõstmiseks?

Sikkut: Praegu on ju üldine hinnatõus ja näeme sissetulekute ebavõrdsuse suurenemist. Need, kel oli keeruline oma teenitud palgaga varem keeruline toime tulla, nende olukord läheb hullemaks. Samas riigil on lihtsad ja selged instrumendid olemas. Viimati esitasid sotsiaaldemokraadid eelnõu tõsta tulumaksuvaba miinimum alampalgani. Selgelt on see regionaalselt tasakaalustav meede, parandab madalapalgaliste toimetulekut, on tõhus ja lihtsalt rakendatav. Selliseid samme meie poliitikates on väga palju, mis igapäevast tööd tegevate inimeste elu paremaks teevad. Oleme ju selgelt seisnud näiteks õpetajate ja päästjate palgatõusude eest.