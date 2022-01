Jaanus Karilaid: Keskerakonna fraktsioon survestab heas mõttes valitsust. Piiranguid peab leevendama

Keskerakonna fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid rääkis Delfile, et poliitilist debatti tuleb arendada. Ta viitas, et üks koosolek on veel plaanis järgmisel nädalal, sinna on kutsutud teadusnõukoja juht Toivo Maimets.

Samas on Keskerakond ka ise valitsuses. Reformierakond eesotsas Kaja Kallasega on aga seni olnud vastu, et koroonapasside kõrval arvestataks taas kiirteste. Karilaid rõhutas, et diskussiooni ongi vaja ülal hoida, ning ta usub, et ka nende ridadest pärit minister Tanel Kiik on fraktsiooni seisukohtadega nõus.