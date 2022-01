FOTOD | Ahelavarii Toila vallas: üks inimene sai raskelt viga, liiklus oli häiritud

Selle masina taga sõitnud Toyotale sõitis omakorda tagant otsa Honda. Meedikud vaatasid kohapeal autodes viibinud inimesed üle ning üks kaasreisijatest, 49-aastane mees on toimetatud haiglasse. Tema seisund on raske. Sündmuspaigas oli liiklus häiritud, ent kella 9.42 paiku avati see mõlemal suunal.