Medvedev: Venemaal on kadunud piirid, millest taganeda, selja taga on Moskva

„Lubati NATO-t mitte edasi liigutada, lubadusest kinni ei peetud. Öeldakse: „Me ei ole millelegi alla kirjutanud.” Aga sellised lubadused, sellised kinnitused anti, on teada, millal ja on teada kellele,” lausus Medvedev, vahendab TASS.

„Kas lubati mitte liikuda, ütleme, endise Nõukogude Liidu territooriumile? Lubati. Jutuajamistes, privaatselt, nii ja naa. Midagi ei täidetud. Ja nüüd juba ronivad otse meie piiridele,” ütles Medvedev.

Vastates küsimusele, kas Venemaal on USA-le ja NATO-le vastuargumente, millele neil ei ole midagi vastata, ütles Medvedev, et asi ei ole vastuargumentides, vaid selles, et Venemaal on praktiliselt kadunud piirid, millest taganeda. „Teate, kuidas on kombeks öelda, „taganeda pole kuhugi, selja taga on Moskva”. Antud juhul ka julgeolekugarantiide kohta,” lisas Medvedev.

Asi ei ole Medvedevi sõnul Ukrainas või mõnes teises riigis, vaid selles, et see on reaalne oht Venemaa rahvuslikule julgeolekule.

Kui näiteks Ukraina astub NATO-sse, tuleb Medvedevi sõnul Venemaa piirile uus sõjaväebaas ja uued ründerelvade liigid. „Selles mõttes käib jutt sellest, et me satume väga keerulisse geopoliitilisse olukorda, me ju ei saa jätta seda arvesse võtmata. Sellega on seotud ka dokumendid, mis formuleeriti ja anti ameeriklastele üle,” ütles Medvedev.

Läbirääkimised julgeolekugarantiide üle on Medvedevi sõnul ainus viis olukorra reguleerimiseks.

„Mitte mingisugust sõda mingil juhul ei tahaks, sõda keegi ei otsi ja tuleb teha kõik, et mingit sõda ei tuleks. Ja seda enam kokkupuutejoonel Venemaa ja, ütleme, Põhja-Atlandi alliansi vahel,” märkis Medvedev.

Sellega seoses rõhutas Medvedev, et on selge, et peamine ja ainus võimalus on just nimelt leppida kokku julgeolekugarantiides, kasutada poliitilis-diplomaatilisi vahendeid, pidada läbirääkimisi, kasutada omavahelistes suhetes jagamatu julgeoleku põhimõtet, mis on fikseeritud kõigis Euroopa ja rahvusvahelistes alusdokumentides, mis tähendab seda, et ühe poole julgeolekut ei saa tagada teise poole arvelt.