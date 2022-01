Kantar Emor: Reformierakond langes toetuselt neljandaks, kõige populaarsem partei on EKRE

"Tavapäraselt on olnud kas üks kindel liider või liidripositsiooni on jaganud kaks erakonda ning harva ka kolm erakonda," märkis Kantar Emori uuringuekspert Aivar Voog.

"EKRE toetajaskonnaks on jätkuvalt peamiselt mehed, kuid nüüd on nende toetajate vanuseline jaotus ühtlustumas. Kui varem sai öelda, et EKRE on vanemaealiste meeste erakond, siis viimastel kuudel on selle erakonna toetus kasvamas ka noorte hulgas. Ka venekeelsete valijate toetus on EKRE-le pikemaajaliselt kasvamas," sõnas Voog.