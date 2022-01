Terras: Venemaa kiirrünnakut Kiievi peale ei saa välistada

Terras märkis samas, et kindlasti ei ole võimalik pidada laiaulatuslikku sõda selliste vägedega, mille Venemaa on praegu Ukraina piiri äärde koondanud, vahendab ERRi uudisteportaal .

"Küll aga on kõik tingimused loodud, et piiratud ulatuses teatud taktikalisi ülesandeid täita, näiteks Lõuna-Ukrainast mööda Musta mere rannikut kuni Odessani välja minna ja sellega saavutada kontroll näiteks Krimmi varustamise jaoks. See on täiesti reaalne: Mariupol, Herson, Odessa, on täiesti tehtav, eriti kui vaadata, mis väed paiknevad Krimmis, mis juurde on toodud sinna," rääkis Terras.