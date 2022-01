Siim Kallas Ansipi kriitikast: ta muretseb, et teda ei austata piisavalt

"On üks asi, Ansip, kes avalikult nõuab peaministri ehk erakonna esimehe tagasiastumist. Mis on muidugi jumala tõsine asi, nii et asjad ei ole korras," ütles Kallas Pealtnägijale erakonnas kerkivate intriigide kohta.

"Kujutage ette – te lähete valimistele, olete meie valija näiteks, teil on ees erakond, kelle juht on kõigele lisaks peaminister. Ja mingisugune seltskond ütleb, et me oleme kõik ühtsed ja siis on keegi, kes ütleb, et tegelikult on kõik mäda ja pealik peaks tagasi astuma. Noh, valija mõtleb, et kas ma saan nende peale loota või mitte," selgitas Kallas.

Küsimusele, mis võib olla Ansipi probleem, pakkus Kallas kahte vastust.

"Ta on nüüd kaheksa aastat eemal olnud ja mul on tunne, et ta natuke mures, et tema suured saavutused kuidagi hakkavad hajuma. Et ei austata teda piisavalt," märkis Kallas. "Aga ta võib tahta ka lihtsalt seda, kuna talle eriti ei meelde praegune esimees, et ta teeb kõik selleks, et keegi teine hakkaks juhiks. Aga ma ei tea, kes see teine võiks olla."