Omikronipuhang harvendab PPA ja päästeameti ridu. Töökorraldusega siiski probleeme pole

PPA personalibüroo juht Katre Loo rääkis Delfile, et neil on praegu haiguslehel viibijate arv mõnevõrra kõrgem kui eelmise aasta samal perioodil. Samas on praegu viiruse levik ka toonasega võrreldes ulatuslikum. "Viimasel nädalal on PPA töötajaid olnud haiguslehel umbes 200 ringis, kellest omakorda koroonaviiruse tõttu ligi 40 protsenti. Suuremat töö ümberkorraldamise vajadust omikroni leviku kasv meile praegu toonud ei ole," märkis ta.

"Järgime kõiki ettevaatusabinõusid, töötajad on vaktsineeritud ja PPA siseselt kehtivad viiruse leviku takistamiseks piirangud. Näiteks vähendame kontakte ja kasutame võimalikult palju kaugtööd. Korraldame ka võimalikult paljud koolitused veebis, kui sisu ja eesmärk seda võimaldavad."

Põhja päästekeskuse kommunikatsioonijuht Liina Valner rõhutas samuti, et praegu on päästeameti toimepidevusega kõik korras, abivajajad abita ei jää. Hetkeseisuga on komandode peale kokku 30 koroonapositiivset, lisaks eneseisolatsioonis veel neli teenistujat. Ta lisas, et päästeametis on vaktsineeritud 89,8 protsenti töötajatest.

Valner toonitas, et päästeameti jaoks on toimepidevus ülimalt oluline. "Komandodes on rakendatud nn valvevahetuse "mullide" süsteem. See tähendab, et samade isikutega on planeeritud ja tagatud komandode ja korrapidamisgruppide valvekoosseis, kes teiste valvevahetustega valve vastuvõtmisel ja üleandmisel kokku ei puutu. See on vajalik, et minimeerida võimalikku viiruse levikut vahetuste vahel," kirjeldas ta.

Vajadusel saab Valneri sõnutsi puuduoleva meeskonna ka ajutiselt asendada - komandosse tuleb sel juhul valvesse ajutine meeskond.