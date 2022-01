Horvaatia peaminister vabandas presidendi Ukraina-vaenuliku avalduse eest

„Ukraina on üks korrumpeerunumaid riike maailmas, ta on majanduslikult stagneeruv ega ole saanud EL-ilt midagi,” ütles Milanović eile ning lisas, et Horvaatial ei ole eskaleeruva konfliktiga mingit pistmist ja et kui konflikt eskaleerub, võtab Horvaatia tagasi iga viimase kui sõduri.