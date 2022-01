VIDEO | Tallinna koolid ühtselt distantsõppele ei lähe. Kõlvart: juba praegu on pea kõikides koolides osaline distantsõpe

"Juba praegu elu näitab, et Tallinna lähenemine, et pigem oleks vaja ennetada, oli õige. Aga kuna selle eest saime negatiivse reaktsiooni ministeeriumi poolt, siis praegu tekkis olukord, kus distantsõppele ei saada valitsus, vaid viirus," märkis Kõlvart.

Kõlvarti sõnul on haridus- ja teadusministeeriumilt tulnud vaid sõnum, et mitte mingil juhul ei tohi koole saata distantsõppele. "Me lihtsalt hoiame oma direktoreid, kes on sattunud kriitika ja rünnakute alla, sest oli kehtestatud osaline distantsõpe," ütles Kõlvart.