Kiirtestimine koolides. Foto: ALDO LUUD, Õhtuleht

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna rõhutab, et riiklik prioriteet on jätkuvalt see, et koolid võimalusel kontaktõppel hoida. Võtmeks omikronipuhangu ohjamisel on kiirtestid, mida aga hetkel napib. Lisakogus peaks veel sel nädalal Eestisse jõudma