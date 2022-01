Ringkonnakohus mõistis Isa Khalilovi kaasosalise õigeks

Ringkonnakohus leidis aga, et Kalašnikovi tegevusel puudus kannatanute surma või raskete tervisekahjustusega selline põhjuslik seos, mida karistusseadustik nõuab, sest Kalašnikov liiklusõnnetuses ei osalenud. Raskete tagajärgedega liiklusõnnetuse põhjustas vahetult just Khalilov. "Kalašnikovi roll seisnes selles, et ta innustas oma eeskujuga Khalilovit lubatud sõidukiirust ligi kolmekordselt ületama," märkis ringkonnakohus.

Kokkuvõtvalt tõdes ringkonnakohus, et selline teise isiku innustamine kuritegu toime panema on kuriteona karistatav vaid karistusseadustikus sätestatud tingimustel. "Ükski karistusseadustikus ette nähtud õiguslikest alustest ei tulnud aga kõne alla, sest need eeldavad kõik tahtlust, aga kuritegu, mida Khalilovile ja V. Kalašnikovile ette heideti, on ettevaatamatusest toime pandud," märkis kohus.

Khalilovi kaitsja apellatsiooni puhul ei tuvastanud aga ringkonnakohus, et Volvo juht oleks teinud sellise manöövri, nagu Khalilovi kaitsja väitis. Volvo ja BMW kokkupõrke tingis täies ulatuses just Isa Khalilov, kuna ta vahetas sõidurada lubatud sõidukiirust väga suurelt ületades.

„Nimelt see, et Khalilovi auto liikus ülejäänud liiklusvoolust tunduvalt kiiremini, võttis Khalilovilt võimaluse teiste liiklejate käitumisega arvestada. Selle tõttu ei olnud ta võimeline vältima otsasõitu ees aeglasemalt (lubatud sõidukiirusega) sõitnud autole. Otsasõiduga päästis Khalilov valla kokkupõrgete ahela, mis tõi kaasa kahe kannatanu surma ja kahe kannatanu rasked tervisekahjustused,“ leidis kohus.

Ringkonnakohus ei pidanud põhjendatuks ei kaitsja ega prokuröri etteheiteid Khalilovi karistusele.

Maikuus karistas kohus Khalilovit 10-aastase vangistusega ning temaga koos kohtu all olnud Kalašnikovile mõisteti kolm aastat vangistust. Khalilovi patt oli nimelt liiklusnõuete rikkumine, millega põhjustas kahe või enama inimese surma, mille eest maksimaalne karistus olnuks 12 aastat vangistust.

Ehkki õnnetuses kaotas elu kolm inimest, taotles eile Khalilovi kaitsja Vladimir Sadekov otsuse tühistamist ja mehe süüdimõistmist hoopis sellise paragrahvi alusel, mis on ette nähtud liiklusnõuete rikkumise eest, kui sellega on tekitatud vaid ühele inimesele raske tervisekahjustus või põhjustatud inimese surm. Selle eest on karistusseadustikus ette nähtud kuni viis aastat vangistust.