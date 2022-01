Ukraina välisminister: Venemaal ei ole piiril rünnakuks piisavalt vägesid

„Mida me antud hetkel näeme, on Ukraina destabiliseerimise stsenaarium ja see stsenaarium on paratamatu, see juba käib paanika levitamise, Ukraina finantssüsteemile surve avaldamise ja Ukraina vastu küberrünnakute läbiviimise kaudu. See on samuti Venemaa agressiooniplaani osa. Ja tegelikult olen ma kindel, et president Putin oleks õnnelik, kui see plaan oleks edukas, et ta isegi ei peaks sõjalist jõudu kasutusele võtma, et panna Ukraina eriliselt haavatavasse olukorda,” ütles Kuleba.