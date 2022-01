BLOGI | Perearstid soovivad digilahendust koroonatestide saatekirjade lihtsamaks koostamiseks. Kiik: riigi eesmärk on testimist vähendada

Terviseameti hädaolukorra staabi juht Kristian Sirp rääkis pressikonverentsil, et deltatüvi ringleb Eestis endiselt ning terviseamet on just selle tüvega nakatunud ka luubi alla võtnud. Kuna deltatüvi on raske ja selle suurema levimise korral võivad haiglad taas täis saada, võtab terviseamet eraldi ühendust inimestega, kel deltatüvi tuvastatakse.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik selgitas, et omikrontüvi viib küll vähem inimesi haiglasse - arvestades rekordiliste nakatumisnumbritega - kuid koormus on supernakkava leebe tüve tõttu liikunud esmatasandile ehk perearstide kaela.

Testide kohta ütles Kiik, et valitsuskabinet arutab homme nii kiirtestide kui PCR-testimisega seotud küsimusi.

Perearst Karmen Joller palus pressikonverentsil inimestel mitte-erakorraliste küsimustega perearstikeskustesse mitte helistada. Näiteks juhtudel, kus inimene tahab küsida, kus testi teha saab või kui pikk on isolatsiooniperiood.

"Kindlasti peaks ühendust võtma, kui on tervisemure - on see koroona, kõrge vererõhk või vaimne tervis," nentis Joller samas.

Joller juhtis ka tähelepanu tõsiasjale, et koroona kerge põdemine võib ikkagi tähendada seda, et inimene on kolm nädalat kõrge palavikuga voodis.

Delfi küsis pressikonverentsil, millal plaanib sotsiaalministeerium tekitada digilahenduse perearstide aitamiseks, millega saaks saatekirju koroonatestile teha automaatselt. Kiik vastas seepeale, et riigi eesmärk on testimist vähendada ning sellise lahenduse korral võib saatekirjade hulk veelgi kasvada.

Kiik lisas, et digilahendusele räägivad vastu ka juriidilised nüansid ning et IT-lahendusi ei saa teha valmis paari nädalaga.

false