VIDEO | USA asevälisminister Kaljulaidile: Eesti julgus Ukrainale rakette tarnida väärib tunnustust

Kaljulaid kiitis USA asevälisministrit, kuna too pole unustanud, et sõda Ukraina vastu käib alates 2014. aastast. „Olen ise kaks korda helikopteriga Hersoni ja Ida-Ukraina kontaktjoone kohal lennanud ja oma silmaga näinud, kui kurvad on selle sõja mõjud Ukrainale,” rääkis Kaljulaid. „Inimesed on hukkunud igal aastal, samal ajal kui meie pole eriti Ukrainas toimuvale mõelnud. Arvan, et see oli viga. Loodan, et isegi kui me jälle saame Venemaa läbirääkimiste laua taha, siis me ei unusta seda, mis Ukrainas kogu selle aja jooksul toimunud on. Aga tundub, et midagi oleme me valesti teinud, sest Venemaa arvab siiani, et sõja jätkamine ei lähe midagi maksma.”