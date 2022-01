OTSEPILT | Kersti Kaljulaid ja USA asevälisminister Wendy Sherman räägivad Ukrainast ja Venemaast

Vestluse korraldajaks on Ukraina välispoliitiline platvorm Jalta Euroopa Strateegia (YES). Novembrist kuulub Kaljulaid YES-i nõukogusse.

Asevälisminister Sherman on olnud USA peamiseid esindajaid tänavu Venemaaga peetud kõnelustel. 9. jaanuaril kohtus ta Genfis Vene asevälisminister Sergei Rjabkovi ja asekaitseminister Aleksandr Fomini juhitud delegatsiooniga. Sherman ütles pärast kohtumist ajakirjanikele, et kogu kõneluste aeg kulus teineteise prioriteetidest ja muredest ülevaate saamisele. „See ei olnud midagi sellist, mida võiks nimetada läbirääkimisteks – me ei istunud maha ega hakanud nende lauale pandud lepet punkt punkti haaval läbi võtma,” ütles Sherman.