Moskva: oleme julgeolekugarantiide ettepanekutele osa vastuseid saanud

„Jah, me oleme juba mõned vastused meie küsimustele kätte saanud seni suulises vormis. Aga, esiteks, me tahame teada, miks on mõned meie ettepanekud vastuvõetamatud,” ütles Gruško riigiduumas ajakirjanikele, vahendab Interfax.

Gruško sõnul „meie ettepanekud, mis on formuleeritud Vene Föderatsiooni presidendi poolt, avavad otsetee liikumiseks õiges suunas mitte ainult Vene Föderatsiooni rahvuslike huvide tagamise asjus, mis on meie jaoks fundamentaalne ülesanne”, vaid ka naasmiseks „globaalse julgeoleku ehitamise, teiste julgeolekuhuvide arvestamise” juurde. See võimaldab Gruško sõnul „vabastada ressursid rahumeelsete ülesannete lahendamiseks, selle päevakorra realiseerimiseks, mis on täna juba rahvusvahelise poliitika horisondil”.