Kallas: leevendame piiranguid, kui nakatumislaine tipp on möödas

Kallas viitas ka, et haiglas olevatest inimestest 80% on vaktsineerimata inimesed. “Kiirtest endiselt ei kaitse mitte kedagi nakatumise eest,” rääkis Kallas. “Haigeks, raskelt haigeks võivad jääda just vaktsineerimata inimesed.”

Kallase sõnul hakkab valitsus kiirtestide alternatiivina kasutamisest rääkima siis, kui omikronlaine taandub. “Minu isiklik seisukoht on kuulata siin teadlasi ja teha need sammud järk-järgult siis, kui me oleme juba leevenemisfaasis ja selle [nakatumiste laine - toim] tipu kätte saanud.”

Kallas rääkis, et võrgutasu alandati 50% ulatuses kõigile. “Siis me oleme teinud sihitud meetmed, et rohkem aidata neid peresid, kes seda vajavad ehk siis alla mediaaniga sissetulekuga peresid, kelle hinnatõusust gaasi, elektri ja keskkütte puhul me hüvitame 80%,” lisas Kallas. “Lisaks me tegime ka meetme, mis aitab kõiki tarbijaid, kes tarbivad alla 650 kilovatt-tunni elektrit, ja see on valdav osa tarbijatest, sest et umbes 82–83% elektritarbijatest tarbib alla 650 kilovatt-tunni kuus ja sellisel juhul on hinnalagi 120 eurot megavatt-tunni kohta või 12 senti kilovatt-tunni kohta, mille kõik, mis sealt üle läheb, riik siis hüvitab.”