Toivo Maimets koroonapasside kaotamisest: mõelda võib, aga hetkel on see teoreetiline mõtlemine

"On ju selge, et me koroonapassiga elama ei jää," sõnab Maimets, et ihkame taas normaalsust. "Selles mõttes olen Jüri Ratasega ühte meelt, aga peame temposid vaatama, kas täna on õige aeg," arutleb ta.

Maimets viitab, et nõustub Tanel Kiigega, kes on öelnud, et tuleb otsida tasakaalu meditsiinimurede ja ettevõtlusmurede vahel. Maimets kirjeldab, et hetkel oleme omikroni tõusulaines, mis paneb suure koormuse esmatasandi töötajatele - näiteks kiirabi, EMO, perearstid. "Samamoodi ka koolides suur nakatumine. Ühesõnaga, selles olukorras koroonapasside kaotamise peale mõelda võib, aga see on ikkagi hästi teoreetiline mõtlemine."

Samas lisab ta, et arutelu sel teemal on kindlasti vajalik ka riiklikul tasandil, et olla valmis ühel hetkel muudatusteks. Maimets märgib, et kindlasti tuleb arvestada ka rahvusvaheliste kokkulepetega, koroonapassidel on oma kindel kehtivusaeg ning nendest oleneb reisimise võimalus.

Ehk praegu pigem ettevalmistuste periood, mitte midagi konkreetsemat? "Jah, aga üks päev jõuame konkreetsuseni ka kindlasti. Olen optimist."

Keskerakonna esimees Jüri Ratas rääkis eile Facebookis otse-eetris, et tema arvates tuleks koheselt võtta kasutusele kiirtestid ning juba praegu peaks hakkama tegema tõsiseid ettevalmistusi koroonapasside kaotamiseks. Ta selgitas, et koroonapassid on olnud õige lahendus, aga see on kindlasti oma aja ära elanud. Ta lisas, et reisidokumendina peaks mainitud pass siiski jääma.

Töö- ja terviseminister Tanel Kiik ütles Delfile, et reisidokumendina ei ole tõesti plaanis Covid-passi lähiajal kaotada, sest seal on mängus Euroopa Liidu reeglistik. Siseriiklikult aga olla tema sõnutsi kõigi soov, et ühel hetkel koroonapassid kaoks ning saaks naasta tavaellu.

Delfi pöördus eile kommentaaripalvega ka peaminister Kaja Kallase poole, ent pole vastust saanud.